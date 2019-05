Trübes Wetter am Vatertag: Hitze am Wochenende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Der Vatertag wird in Hessen ungemütlich, doch für das Wochenende ist eine deutliche Besserung in Sicht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach vom Mittwoch dürfte am Donnerstag von Mittag an eine dicke Wolkendecke über das Land ziehen. In manchen Regionen Nordhessens könnte es regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad. Die Nacht zum Freitag wird ebenfalls wolkig, bleibt aber nach Angaben der Meteorologen weitgehend trocken. Am Freitag ändert sich daran wenig, nur für den Süden prognostizieren die Meteorologen gelegentlichen Sonnenschein.

Pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn am Samstag bessert sich das Wetter. "Am Wochenende wird es überall sonnig und sommerlich warm", sagte der Meteorologe Christian Herold. Die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke, am Montag könnte diese das erste Mal in diesem Jahr geknackt werden. Es wird jedoch zunehmend schwül, kräftige Schauer und Gewitter sind möglich.

Der sich verabschiedende Frühling war in Hessen wärmer und sonniger - aber auch nasser als gewöhnlich. Insgesamt seien 515 Sonnenstunden gezählt worden, üblich seien 452 Stunden, hieß es vom DWD. Die Durchschnittstemperatur lag bei 9,1 Grad (7,8 Grad), es fielen fast 205 Liter Regen pro Quadratmeter (191). Besonders viel schüttete es am 20. Mai in Hessisch-Lichtenau und Schlüchtern, dort fielen jeweils 95 Liter pro Quadratmeter auf die Erde. In Schotten waren es 91 Liter. In Lieblos bei Hanau sorgten Wetterkapriolen am 19. Mai für Aufsehen, als es Körner in Tischtennisball-Größe hagelte.