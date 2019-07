Temperaturen werden wieder sommerlich: vereinzelt Schauer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Sommerliche Temperaturen mit Werten über 25 Grad kehren in den nächsten Tagen nach Hessen zurück - allerdings kann es dazu auch vereinzelte Schauer geben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte, wird der Tag zumindest in Südhessen heiter. Im Norden bleibt es hingegen vor allem am Vormittag teils stark bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 26 Grad. An den folgenden Tagen werden Werte bis zu 28 Grad erreicht, allerdings müssen sich besonders die Nordhessen auf einzelne Schauer und auch Gewitter einstellen. Immerhin: zum Wochenende und darüber hinaus wird wohl die 30-Grad-Marke wieder geknackt.