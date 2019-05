Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Am Wochenende wird das Wetter in Niedersachsen und Bremen wieder etwas freundlicher. So sollen die Temperaturen am Freitag und Samstag auf etwa 20 Grad steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Dabei ist aber im Laufe des Wochenendes mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Insgesamt bleibe das Wetter wechselhaft, heißt es.