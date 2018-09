Temperaturen über 25 Grad: Spätsommer gibt noch nicht auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Nach einem herbstlichen Wochenende kehrt am Montag der sonnige Spätsommer zurück. Bereits am Sonntag werde es wieder wärmer und in der kommenden Woche seien Sommertage mit über 25 Grad vielerorts wahrscheinlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Süden von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes werden am Montag noch einmal Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad erreicht. Dabei werde es sonnig und regenfrei, teilte der DWD mit.