Temperaturen steigen am Dienstag bis auf 35 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen geht es auch am Dienstag weiter mit den heißen Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte, werden Höchstwerte zwischen 33 und 35 erreicht. Im Vergleich zu den für die darauffolgenden Tage erwarteten Werten ist das fast noch angenehm: Am Mittwoch geht es den Meteorologen zufolge hoch bis auf 38 Grad, am Donnerstag sogar bis auf 40 Grad. Dazu scheint die Sonne und es bleibt trocken. Ab Freitag fallen die Temperaturen dann wieder etwas, wie der Temperaturtrend des DWD zeigt - die 30-Grad-Marke wird aber bis auf Weiteres täglich geknackt.