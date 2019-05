Temperaturen klettern am Wochenende auf über 30 Grad

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen wird am Wochenende heiter und sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 31 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Am Freitag sei es zunächst überwiegend bewölkt, im Süden scheine auch mal länger die Sonne. Am Abend lockere es fast überall auf. Die Temperaturen lägen zwischen 20 bis 24 Grad. Am Samstag sei es dann größtenteils heiter, es werde noch um ein paar Grad wärmer, und der Wind wehe nur schwach. Tags darauf wird dann nach DWD-Angaben die 30-Grad-Marke im Land geknackt.