Stürmisches Wetter in Berlin und Brandenburg

Berlin (dpa/bb) - Es wird windig in Berlin und Brandenburg, ein Sturmtief kann am Montag örtlich auch für starke Gewitter sorgen. In der Region kann es örtlich auch zu schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Internetseite mitteilte. Zeitweise sei dabei auch schauerartiger Regen möglich, der örtlich auch stärker ausfallen könne. Die Tageshöchstwerte sollen nach Angaben des Wetterdienstes zwischen 13 und 17 Grad liegen. Grund für die Wetterlage sei ein Sturmtief, das von der Nordsee zur Ostsee ziehe - die dazugehörige Kaltfront überquere Berlin und Brandenburg von West nach Ost.