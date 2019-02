Sonniges Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfen sich am Wochenende über zweistellige Temperaturen und viel Sonne freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD)am Freitag mitteilte, ist es am Samstag sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 10 und 14 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist klar, gebietsweise bildet sich Nebel und die Temperaturen sinken auf zwischen plus zwei und minus ein Grad.

Auch für den Sonntag erwarten die Meteorologen viel Sonne und keinen Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad. Am Montag scheint laut DWD keine Sonne, dafür regnet es aber auch nicht. Die Temperaturen sinken leicht auf 10 bis 14 Grad.