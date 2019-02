Sonniger Wochenstart an Rhein, Mosel und Saar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Die Woche startet an Rhein, Mosel und Saar mit viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, zeigt sich der Montag mit wenigen Wolken und viel Sonne im Saarland und in Rheinland-Pfalz.

Für Februar wird es sehr mild mit Höchsttemperaturen von 13 bis 18 Grad. In der Nacht zum Dienstag ziehen Wolkenfelder über die beiden benachbarten Bundesländer während die Tiefstwerte zwischen minus 2 Grad und plus 4 Grad liegen. Für Dienstag erwarten die DWD-Meteorologen den Durchzug dünner Schleierwolken am Himmel, verbreitet zeige sich auch dieser Tag sonnig bei steigenden Temperaturen von 13 bis 18 Grad.

Die Nächte bleiben im Saarland in Rheinland-Pfalz kühl. So liegen die Tiefsttemperaturen in der Nacht zum Mittwoch zwischen minus 2 und plus 4 Grad. Es bleibt trocken, vereinzelt ziehen Nebelfelder auf. Auch der Mittwoch wird laut DWD wieder sonnig bei Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad, wie der Wetterdienst mitteilte.