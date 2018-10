Sonne treibt Temperaturen über 25-Grad-Marke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Viel Sonnenschein von einem überwiegend blauen Himmel beschert Teilen von Rheinland-Pfalz Sommertage mitten im Oktober. Die Temperaturen steigen in der Vorderpfalz am (morgigen) Freitag auf Höchstwerte bis 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach vorhersagte. Meteorologen sprechen ab 25 Grad von einem Sommertag. An diesem Donnerstag ziehen zunächst von Südwesten her Wolken auf, doch später kommt die Sonne hervor und lässt es 20 bis 24 Grad warm werden. Am Freitag ist es dann überwiegend sonnig und es wird zwischen 21 und 28 Grad warm, ähnlich sieht der Samstag aus mit 22 bis 27 Grad. Am Sonntag ziehen Wolken auf und es ist Regen möglich bei 18 bis 26 Grad. Dies sei ungewöhnlich warm für Oktober, erklärte der DWD.