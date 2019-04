Sonne satt und bis zu 25 Grad in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Die Hessen können sich auf ein komplett sommerliches und sonnenreiches langes Osterwochenende einstellen. Am Samstag sind bis zu 23 Grad drin, im Rhein-Main-Gebiet bereits dann um die 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Karfreitag mitteilte. Für Ostersonntag rechnen die Meteorogen dann mit maximal 24 Grad, in den Bergen ist es mit maximal 21 Grad minimal kühler. Ähnlich der letzte Feiertag zum Start in die neue Woche: Einmal mehr wird es sonnig, Niederschläge sind bei bis zu 25 Grad nicht zu erwarten. Verantwortlich für das frühsommerliche Wetter ist Hoch "Katharina" über Skandinavien. Erst ab Dienstag könnte es von Südwesten her wieder etwas unbeständiger werden.