Sommertage: Sonne treibt Temperatur über 25-Grad-Marke

Offenbach (dpa/lhe) - Viel Sonnenschein von einem überwiegend blauen Himmel beschert Teilen Hessens an diesem Donnerstag einen Sommertag. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 21 und 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte. Meteorologen sprechen ab 25 Grad von einem Sommertag. Am Freitag und am Wochenende wird es der Vorhersage zufolge noch etwas wärmer: Bis 26 Grad sind möglich. Dies sei ungewöhnlich warm für Oktober, erklärte der DWD. Zugleich bleibt es trocken, nachts und morgens muss mit Nebel gerechnet werden. An diesem Donnerstag ziehen aus Südwesten einige Wolkenfelder durch, am Sonntag bewölkt es sich ab dem Nachmittag aus Westen und in der Nacht fällt im äußersten Westen leichter Regen.