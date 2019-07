Sommerliches Wetter lässt weiter auf sich warten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Nach teils heftigen Regengüssen und Gewittern beruhigt sich die Wetterlage in Hessen von Sonntag an wieder. Es bleibt in den kommenden Tagen meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach berichtete.

Sommerliche Temperaturen, also 25 Grad und mehr, gibt es aber dennoch nicht: Am Sonntag und Montag liegen die Höchstwerte bei maximal 23 Grad, am Montag wird es mit bis zu 24 Grad kaum wärmer. Dazu ist es vor allem in Nordhessen häufig bewölkt, im Süden kommt eher einmal die Sonne durch. Zum nächsten Wochenende könnten die Temperaturen dann aber wieder an der 30-Grad-Marke kratzen, wie am Temperaturtrend des Deutschen Wetterdienstes abzulesen ist.