Sommerliche Temperaturen in Rheinland-Pfalz zum Monatsbeginn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Der August beginnt in Rheinland-Pfalz nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit sommerlichen Temperaturen. Den Meteorologen zufolge wird es am Freitag bei Werten bis zu 29 Grad noch etwas wärmer als am Donnerstag. Bei landesweit wechselnder Bewölkung zeige sich besonders im Süden teils länger die Sonne, hieß es. Vereinzelt sei aber mit Schauern zu rechnen. In der Nacht erwarten die Meteorologen von Norden her weitere Regenfälle.

Viele Sonnenstunden können die Menschen in Rheinland-Pfalz am Samstag dann wohl nicht erwarten: Bei Temperaturen bis 27 Grad und meist dichten Wolken rechnet der DWD immer wieder mit Schauern. Der Sonntag wird demnach wieder heiterer und trocken und mit Werten bis 28 Grad erneut eine Idee wärmer.