Sommerhitze zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Zum Start in die neue Woche kommt auf Rheinland-Pfalz eine neue Hitzewelle zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für Montag und Dienstag teils Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke voraus. Am Sonntag soll es zunächst heiter und zeitweise wolkig sein, vereinzelt seien am Nachmittag Schauer möglich, teilte der DWD am Samstag mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad, im Bergland bei bis zu 26 Grad.

Am Montag bleibt es den Meteorologen zufolge dann trocken und die Temperaturen klettern bis auf 32 Grad. Am Dienstag wird es noch heißer: Bis zu 36 Grad sagen die Meteorologen voraus, selbst im Bergland wird die 30-Grad-Marke geknackt. Auch in der Nacht fällt mancherorts der Wert auf dem Thermometer nicht unter 20 Grad.