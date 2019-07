Schwimmbäder gut auf Superhitze vorbereitet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Die Schwimmbäder in Frankfurt und Kassel sehen sich gut auf den Ansturm der nächsten Hitzetage vorbereitet. "Unser Freibad in Eschersheim hat bis 21 Uhr und damit eine Stunde länger geöffnet. Die anderen Bäder können kurzfristig entscheiden, ob sie etwas länger aufbleiben", sagte der Geschäftsführer der Frankfurter Bäderbetriebe, Frank Müller. Auch das Sicherheitspersonal werde je nach Temperaturen und Erfahrungswerten angepasst. Allerdings sei der Besucherandrang während der Sommerferien nicht ganz so hoch.

Dennoch: "Für uns war die Saison bislang sehr positiv", sagte Müller. Bis Ende Juni kamen rund 421 000 Besucher in die sieben Frankfurter Freibäder, etwa 33 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2018. Das habe zum einen an der Hitzewelle Ende Juni gelegen, aber auch an dem freien Eintritt für Heranwachsende. Dort war die Zahl der Freibad-Besucher um 20 Prozent gestiegen. Seit Februar können Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren kostenfrei Frankfurts Schwimmbäder nutzen.

In den kommenden Tagen soll es in Hessen sehr heiß werden. Am Donnerstag könnte sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Das wäre dann der höchste Wert in Hessen seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Die Städtischen Werke in Kassel bewältigen mit 400-Eurokräften und Überstunden der Mitarbeiter den Ansturm auf die vier Schwimmbäder. Denn in der nordhessischen Stadt gibt es in dieser Saison einen neuen Service: Bei gutem Wetter bleiben die Bäder länger als bis 19 Uhr geöffnet. Per Liveticker im Internet wird darüber informiert. Seit Mitte Juni sei dies bereits neunmal geschehen.

Am Dienstag beispielsweise wurden die Öffnungszeiten der beiden Freibäder jeweils um eine Stunde ausgeweitet. Man sei sich bewusst, dass man damit den Mitarbeitern einiges abverlange, sagte ein Sprecher der Stadtwerke. "Sie bauen Überstunden auf in einer Zeit, wo alle gern freihaben möchten." Zudem sei der Dienst bei diesen Temperaturen "wahnsinnig anstrengend" - selbst in Badehose.