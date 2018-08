Schöne Sommertage in Hessen erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen wird es in Hessen wieder sonnig und warm. Vor allem am Donnerstag soll es heiß werden. Im Laufe des späten Mittwochs lockerten die Wolken vor allem im Süden des Landes auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich bis zu 28 Grad und es bleibt am Tag und in der Nacht trocken.

Am Donnerstag soll dann die 30-Grad-Grenze überschritten werden: Die Meteorologen rechnen mit einem heißen Tag mit maximal 32 Grad ohne Regen und nur wenigen Wolken. Erst in der Nacht auf Freitag nehme die die Bewölkung von Nordwesten her wieder zu. Die Folge: Im Tagesverlauf ziehen dem DWD zufolge einzelne Schauer oder Gewitter nach Südosten durch. Eine echte Abkühlung bringen sie aber nicht. Am Freitag liegen die Höchstwerte zwischen 24 Grad im Bergland und 30 Grad am Main.