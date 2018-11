Schneefall sorgt für Unfälle in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Der erste größere Schneefall in Hessen vor dieser Wintersaison hat am Dienstag vor allem im Norden für glatte Straßen gesorgt. Wie eine Sprecherin der Polizei in Kassel sagte, gab es mehrere Unfälle wegen Schneeglätte. In Großalmerode (Werra-Meißner-Kreis) sei ein Auto in eine Leitplanke gerutscht. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. In der Region rund um Kassel fiel der Schnee auch in Tälern, blieb aber oftmals nicht liegen. In höheren Lagen bildete sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) teilweise eine Schneedecke.

In Osthessen gab es ebenfalls Verkehrsunfälle aufgrund von Schneeglätte. Es sei dabei aber zunächst bei Blechschäden geblieben, sagte eine Sprecherin der Polizei in Fulda. Wie es vom DWD weiterhin hieß, bleibt es aber vorerst bei einem kurzen winterlichen Zwischenspiel. "Wir gehen davon aus, dass es in Hessen von Mittwoch bis Freitag trocken bleibt", sagte ein Meteorologe in Offenbach. Von einer extreme Wetterlage könne man nicht sprechen.