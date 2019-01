Schnee zieht von Eifel aus über Nordrhein-Westfalen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lnw) - Autofahrer aufgepasst: Am Mittwoch kann es auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen rutschig werden. Davor warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen. Wie ein Sprecher mitteilte, hat es in der Eifel bereits angefangen zu schneien. Die Niederschläge zögen langsam in den Aachener Raum. Bisher kam es aber noch zu keinen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr, sagte ein Sprecher der Polizei.

Im Laufe des Tages soll sich der Schneefall laut DWD über das ganze Land ausbreiten. Vorsicht geboten ist dann vor allem in Lagen über 200 Metern. Hier könne bei Dauerfrost eine Schneedecke liegen bleiben, sagte der DWD-Sprecher. In der Eifel und im Bergischen Land sei mit einer Schneedecke von 1 bis 5 Zentimetern zu rechnen. Auch wenn es im Flachland nach Angaben des Sprechers eher zu Schneematsch kommt, ist überall auf den Straßen mit Glättegefahr zu rechnen. Gerade bei einsetzendem Schneefall könnten die Temperaturen besonders bis zum Mittag unter 0 Grad sinken und auch in tieferen Lagen rutschig werden.

In der Nacht war es auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen ruhig geblieben. Glätteunfälle gab es laut Polizei keine. Die Polizei rechnet allerdings mit Beeinträchtigungen. So waren unter anderem in Detmold nach Angaben eines Sprechers am frühen Morgen schon Streufahrzeuge unterwegs.