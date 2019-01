Schnee und Glätte: Viele Unfälle mit Blechschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bitburg/Simmern (dpa/lrs) - Schnee und Glätte haben in Teilen von Rheinland-Pfalz zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen geführt. Vor allem in Hunsrück und Eifel rutschten Autos am Mittwochmorgen von der Straße oder gegen andere Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Es sei aber bei Blechschäden geblieben.

Im Bereich Bitburg kam es nach Polizeiangaben zu gleich sieben Unfällen. Auto- und Transporterfahrer rutschten dabei von der Straße oder gegen andere Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Im Bereich Simmern im Hunsrück sah es ähnlich aus: "Wir hatten heute Morgen zwischen sieben und neun Uhr vier Stück", sagte ein Polizeisprecher über das Unfallgeschehen. Verletzte habe es keine gegeben.

Nach Angaben der Autobahnpolizeien lief der Verkehr auf diesen Straßen zunächst ohne größere Störungen. Kleinere glättebedingte Unfälle habe es auf der A61 bei Gundersheim (Kreis Alzey-Worms) und auf der A63 bei Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) gegeben.

Laut DWD breitet sich der Schneefall im Laufe des Tages in Richtung Nordosten aus. In der Eifel und im Pfälzerwald könne es Neuschnee zwischen drei und fünf Zentimetern, in Staulagen von Eifel und Hunsrück sogar bis zu zehn Zentimeter geben. Östlich des Rheins werden ein bis drei Zentimeter Schnee erwartet. Für Glättegefahr sorgen außerdem die Temperaturen von minus einem Grad in Höhen von mehr als 500 Metern.