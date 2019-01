Schnee fällt in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland kann es am Mittwoch glatt und rutschig werden. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach sagte, hat es westlich des Rheins am Morgen bereits begonnen zu schneien. Der Schnee sollte sich im Laufe des Tages über das ganze Land ausbreiten. Laut Polizei kam es bisher noch zu keinen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Wie der DWD mitteilte werden von der Eifel bis zum Pfälzerwald bis zum Abend Neuschneemengen zwischen 3 und 5 Zentimetern erwartet. Im Hunsrück kann es mit bis zu 10 Zentimetern auch deutlich mehr werden. Dauerfrost wird tagsüber nur in den höheren Lagen erwartet. Dabei kann es oberhalb von 500 Metern bei auffrischendem Wind auch zu Schneeverwehungen kommen, wie der DWD-Sprecher sagte.