Schnee auch in tieferen Lagen: Es wird wieder kälter

Offenbach (dpa/lrs) - Der Winter kommt zurück: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, bringt Tief "Martin" in den kommenden Tagen wieder kältere Luft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Vor allem in höheren Lagen heißt das mehr Schnee. Weil es in den Nächten teils sehr frostig wird, warnt der DWD auch in den tieferen Lagen vor Glätte.

Die Woche beginnt mit vielen Schauern und Schnee in den Bergen. Es bleibt bei Temperaturen von 3 bis 6 Grad recht frisch. Am Dienstag fallen zwar keine großen Niederschläge, der Himmel bleibt aber wolkenverhangen. Der DWD erwartet Temperaturen von 2 bis 5 Grad. Nachts besteht bis zur Mitte der Woche anhaltende Glättegefahr.