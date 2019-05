Schauer und Gewitter auch in der neuen Woche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Die neue Woche dürfte in Hessen beginnen, wie die alte geendet hat: mit Schauern, Gewittern und Starkregen. Örtlich sind am Montag auch Unwetter mit heftigem Starkregen nicht auszuschließen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad, im Bergland auf 16 bis 19 Grad. Nach einer regnerischen Nacht bringt der Dienstag vor allem dem Süden Hessens wieder kräftige Schauer. Es wird bis zu 19 Grad warm. Am Mittwoch lockert die Wolkendecke von Westen her auf; die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad.