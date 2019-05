Schauer, Gewitter und Starkregen: Wechselhaftes Wetter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem meist sonnigen Samstag mit nur wenigen Schauern müssen sich die Hessen auf wechselhaftes Wetter einstellen. "Am Sonntag ziehen von Südwesten Schauer ins Land hinein, am Montag wird es mit viel Regen dann ungemütlich", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach am Samstag.

Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Zunächst regnet es im Rheingau und im Taunus, dann im ganzen Land. Am Nachmittag drohen vereinzelte, örtlich kräftige Gewitter mit Starkregen. In Gewitternähe warnen die Meteorologen vor starken und stürmischen Böen. Die Temperaturen erreichen dann maximal 23 Grad.

Zum Wochenbeginn bleibt das Wetter ähnlich: Auch am Montag ist es nach Angaben der Meteorologen bei bis zu 22 Grad oft stark bewölkt. Immer wieder soll es regnen, auch Gewitter sind möglich. Am Dienstag ist weiterhin Regen möglich, bevor sich das Wetter zur Wochenmitte beruhigen soll.