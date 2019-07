24. Juli 2019 18:00 Wetter - Offenbach am Main

Offenbach/Saarbrücken (dpa/lrs) - Saarbrücken-Burbach ist mit 40,0 Grad am Mittwoch der wohl heißeste Ort im Saarland gewesen. Nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zog dieser Wert mit dem bisherigen Rekord im Saarland gleich: Am 12. August 2003 waren in Perl-Besch ebenfalls 40 Grad gemessen worden.