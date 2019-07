Rheinland-Pfalz und Saarland: Sonnige Tage und kühle Nächte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Nach den extrem heißen Temperaturen können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen auf etwas geringere Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Temperaturen am Mittwoch Höchstwerte von bis zu 28 Grad. In der Eifel und im Norden von Rheinland-Pfalz werde es noch etwas milder mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Dabei bleibe es verbreitet heiter und sonnig.

In der Nacht zu Donnerstag fallen die Temperaturen laut DWD auf 12 bis 9 Grad, in der Eifel auf 8 bis 6 Grad. Tagsüber wird es sonnig und trocken mit Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad. "Der Freitag wird der Spitzentag der Woche", sagte eine Sprecherin des DWD. Hier werden im Süden von Rheinland-Pfalz Temperaturen von bis zu 31 Grad erwartet. Eine erneute Hitzewelle stehe aber nicht bevor, so die DWD-Sprecherin.