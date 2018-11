Rekordträchtiger Herbst: Trocken, sonnig, warm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Reichlich Sonne und viel zu wenig Regen - das ist die vorläufige Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den Herbst 2018. Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland setzte sich in den Monaten September bis November die rekordträchtige Wetterentwicklung des Frühjahrs und Sommers fort. So lag die Durchschnittstemperatur in Rheinland-Pfalz nach DWD-Angaben vom Donnerstag bei 10,6 Grad - der Durchschnittswert der vieljährigen Vergleichsperiode beträgt hingegen 8,9 Grad.

Mit rund 465 Stunden Sonnenschein wurden in den Herbstmonaten 150 Prozent des Sollwerts von 308 Stunden erreicht. Nach einem deutlich zu trockenen Sommer blieb dagegen der Regen erneut unter den Erwartungen: Pro Quadratmeter Boden fielen in Rheinland-Pfalz nur etwa 100 Liter Niederschlag. Eigentlich sollten in dieser Zeit 199 Liter Regen fallen. Das extreme Niedrigwasser des Rheins machte es möglich, dass der Mäuseturm auf seiner Flussinsel bei Bingen trockenen Fußes zu erreichen war.

Vergleichsweise feucht fiel der Herbst hingegen im Saarland aus. Dort fielen knapp 115 Liter Regen pro Quadratmeter. Der Durchschnittswert hätte allerdings 241 Liter betragen. "Schaut man sich Sommer und Herbst zusammen an, war es seit Beginn regelmäßiger Messungen 1881 noch nie zuvor so lange so trocken", sagte DWD-Sprecher Gerhard Lux zur bundesweiten Trockenheitsbilanz des Wetterdienstes.

Von der Sonne wurde das Saarland dagegen reichlich verwöhnt: Mit mehr als 490 Sonnenstunden war es von September bis November das insgesamt sonnigste Bundesland. Damit wurden nach DWD-Angaben 155 Prozent des vieljährigen Mittelwerts erreicht, an vielen Messstellen wurden neue örtliche Rekorde verzeichnet. Mit einer Durchschnittstemperatur von 10,9 Grad wurden die 9,2 Grad der Vergleichsperiode der Jahre 1961 bis 1990 deutlich übertroffen.