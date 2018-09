Rekord an Sommertagen in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Der Super-Sommer 2018 hat in Hessen für eine neue Höchstmarke gesorgt. Nie zuvor gab es so viele Sommertage wie in diesem Jahr. Am Mittwoch wurde der 103. Sommertag gezählt, an dem es 25 Grad oder wärmer war, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) der Deutschen Presse-Agentur sagte. Gemessen wurde der 103. Sommertag am Mittwoch an den Stationen in Frankfurt-Westend und am Flughafen, wo die Temperaturen die 25-Grad-Marke deutlich überstiegen.

Die alte Höchstmarke datiert aus dem Jahr 2003, als an der Messstation im südhessischen Gernsheim 102 Sommertage registriert wurden. Diese Wetterstation ist aber mittlerweile nicht mehr in Betrieb. Der DWD rechnet damit, dass die Bestmarke weiter ausgebaut wird. Denn auch am Donnerstag soll es noch sommerlich warm bleiben. Zum Wochenende rechnen die Meteorologen aber mit deutlich kühlerem Wetter.