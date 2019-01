Regnerisches und windiges Wochenende in Hessen erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird das Wochenende regnerisch. Ab Samstagmittag dürfte der Regen im Bergland durch einzelne starke Böen ergänzt werden, sagte der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach. Schnee werde bei Höchstwerten von 4 bis 7 Grad nur noch in den höchsten Lagen erwartet, hieß es.

Am Sonntag bleibt es demnach bedeckt und windig. Von Nordwesten erwartet der DWD im Tagesverlauf bis in die höchsten Lagen immer wieder Regen, im Bergland auch größere Regenmengen. Die Temperaturen klettern auf 5 Grad im Bergland, sonst auf milde 8 bis 10 Grad. Auch in der Nacht zum Montag soll es bedeckt, windig und regnerisch bleiben. In höheren Lagen könnten die Niederschläge bei Temperaturen zwischen 5 und 0 Grad wieder in Schnee übergehen.