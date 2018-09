Regnerisches Herbstwetter in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lnw) - Nach dem sonnigen Wetter mit bis zu 30 Grad zu Beginn der Woche wird es herbstlicher in Hessen. Am Donnerstag ziehen starke Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Dazu kommt gebietsweise Regen, die Temperaturen erreichten Werte zwischen 18 Grad im Kasseler Raum und 23 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Am Freitag bleibt es wolkig, allerdings auch weitestgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. Dazu kommt ein schwacher Wind aus westlichen Richtungen.