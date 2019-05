Regnerischer Wochenauftakt in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Regnerisch und recht ungemütlich wird sich der Wochenauftakt in Hessen gestalten. Am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schauer bei maximal zwölf Grad. In höheren Lagen sind allenfalls acht Grad drin, wie die Meteorologen in Offenbach am Sonntag mitteilten. Am Dienstag dürfte es stark bewölkt mit gebietsweise Regen weitergehen, zumindest klettern die Temperaturen dann wieder auf maximal 15 Grad. Noch ein Grad mehr könnte zur Wochenmitte erreicht werden. Von sonnigem Wetter ist aber auch dann keine Spur - von Westen zieht neuer Regen heran.

Immerhin ist ein erneuter Wintereinbruch zunächst nicht zu erwarten. Am Samstagmorgen hatte sich in den Hochlagen der Mittelgebirge teils eine geschlossene Schneedecke gebildet. In der Rhön und auf dem Vogelsberg lagen zeitweise rund drei Zentimeter.