Regenschirm statt Sonnenbrille: Es wird nass und wolkig

Offenbach (dpa/lrs) - Nach viel blauem Himmel und Sonnenschein löst der Regenschirm am Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Sonnenbrille ab. Am Vormittag ziehen von Südwesten Wolken auf, die im Laufe des Tages teils gewittrige Regenschauer bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. Trotz Wolken steigen die Temperaturen in der Vorderpfalz aber noch einmal auf bis zu 20 Grad an, bevor es in den kommenden Tagen spürbar abkühlt. Nur noch maximal zwölf Grad sagen die Meteorologen für den Mittwoch voraus, am Donnerstag werden gar nur noch neun Grad erreicht. Dazu gibt es immer wieder Regenschauer. Am Freitag soll es aber schon wieder etwas freundlicher und trocken werden.