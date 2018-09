Regenjacken-Wetter: Schauer und Gewitter ziehen auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen in den kommenden Tagen die Regenjacke auspacken. Ein Tief über Oberitalien führt in den kommenden Tagen feucht-warme Luft heran und sorgt für Schauer und Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Am Montag sei mit Regenschauern zu rechnen, nur an der Saar in der Südpfalz bleibe es oft trocken. Die Temperaturen klettern laut DWD auf 22 bis 25 Grad, der Wind wehe schwach aus Nordost. Auch in der Nacht soll sich die Wolkendecke nicht auflösen.

Der Dienstag wird der Prognose zufolge verbreitet mit neblig-trübem Wetter beginnen. Erneut gebe es gebietsweise Schauer und teils auch Gewitter mit Starkregen. Es werden Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad erwartet. Am Mittwoch werde es keine große Veränderung geben.