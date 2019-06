Regen und Sonne: Wetter-Mix in Rheinland-Pfalz und Saarland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Erst viele Wolken und nass, dann freundlicher: Das Wetter zeigt sich am Mittwoch in Rheinland-Pfalz und im Saarland von seiner unsteten Seite. Es sei mit schauerartigem, teils gewittrigem Regen zu rechnen, teilten Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mit. Örtlich könne Starkregen nicht ausgeschlossen werden. Im Tagesverlauf soll es dann zunehmend freundlicher und trockener werden. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich maximal 22 Grad. Auch in den kommenden Tagen soll es wechselhaft bleiben.