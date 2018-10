Oktober in Rheinland-Pfalz: Kaum Regen und viel Sonnenschein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Viele Sonnenstunden und extrem wenig Regen hat es im Oktober in Rheinland-Pfalz gegeben. An manchen Orten in der Pfalz, Rheinhessen und im Hunsrück fiel mit nicht einmal einem Liter pro Quadratmeter der bundesweit geringste Niederschlag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag berichtete.

Im Durchschnitt sei es im Land etwa 11 Grad warm gewesen, also fast zwei Grad wärmer als im vieljährigen Mittelwert für diesen Monat. Landesweit seien 20 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen - das sind nach Angaben der Wetterexperten 43 Liter weniger als im Schnitt. Die Sonne schien etwa 165 Stunden lang. Der Rhein leide aufgrund des wenigen Regens weiter unter extremem Niedrigwasser. Inzwischen können Wanderer sogar den berühmten Mäuseturm auf einer Flussinsel bei Bingen zu Fuß erreichen. Dieser sei sonst schwer zu erreichen, hieß es vom DWD.