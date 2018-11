Niedrige Temperaturen bringen vereinzelt Schnee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland immer kälter und erste Schneefälle sind möglich. Am Sonntag bleibt es bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad zunächst noch sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Am Montag wird es bei Maximalwerten von zwei bis sechs Grad zunehmend bedeckter. Dazu gibt es im Osten etwas Niederschlag, der im Bergland als Schnee herunterkommt.

Nur noch maximal vier Grad erwarten die DWD-Meteorologen am Dienstag, an dem es bei meist starker Bewölkung örtlich leichten Schneefall geben kann, der tagsüber in tiefen Lagen als Schneeregen fällt. Insgesamt bleiben die Schneemengen aber überschaubar - besonders in den Morgenstunden sollten sich die Autofahrer aber auf glatte Straßen einstellen.