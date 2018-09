Neue Woche startet herbstlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa) - Nach dem kalendarischen Herbstbeginn startet die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland so herbstlich, wie es sich für diese Jahreszeit gehört. Am Montag gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sonnige Abschnitte, aber auch Wolken und vor allem in der Nordhälfte kurze Schauer. Die Temperaturen kommen nicht über 13 bis 18 Grad hinaus.

Die Nacht zum Dienstag bleibt weitgehend trocken, in Bergtälern sinken die Temperaturen auf 1 Grad, dort besteht laut DWD sogar die geringe Wahrscheinlichkeit erster Bodenfröste. In der Pfalz werden Tiefstwerte von 5 Grad erwartet.

Der Dienstag wird heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 Grad in der Eifel und 17 Grad in der Pfalz. Die Nacht zum Mittwoch ist niederschlagsfrei, die Tiefstwerte erreichen 3 bis 6 Grad. Der Mittwoch bringt ruhiges Herbstwetter, es wird heiter bis wolkig, und die Temperaturen ziehen wieder leicht auf 16 bis 19 Grad an. Regen ist nicht zu erwarten.