Offenbach (dpa/lhe) - Auf hessischen Straßen kann es am Mittwochmorgen glatt werden. Bei bis zu minus drei Grad sei örtlich mit Frost und Glätte zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mit. Nebel schränkte die Sichtweiten vielerorts auf unter 150 Meter ein. Am Tag steigen die Temperaturen auf fünf Grad in Nordhessen und bis zu acht Grad im Rhein-Main-Gebiet. Bis zum Abend bleibt es meist trocken.