Nasses Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen sollten in den kommenden Tagen ihre Regenschirme nicht vergessen. Auch am Donnerstag bleibt es nass und ungemütlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. Blauer Himmel sei wohl nicht zu erwarten, es bleibe den ganzen Tag über bewölkt. Hinzu kommen Regenschauer, teilweise kann es auch zu Starkregen kommen. Gegen Mittag ziehen dann auch die ersten Gewitter auf. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 17 Grad.

Auch am Freitag bleibt es der Vorhersage zufolge regnerisch. Im Süden des Bundeslandes kann es allerdings zu Auflockerungen kommen. Hinzu kommen zumindest milde Temperaturen von rund 18 Grad.