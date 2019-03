Narren sollten sich auf Sturmböen und Regen einstellen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen müssen sich die Narren zum Höhepunkt der Straßenfastnacht auf Wind und Regen einstellen. Am Sonntag wie auch am Rosenmontag lasse sich die Sonne nicht blicken, stattdessen sei es meist stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Außerdem sei mit Schauern oder länger anhaltendem Regen zu rechnen. Zudem sollten die Fastnachter ihre Kopfbedeckungen und Perücken gut befestigen, da es vor allem am Montag zu starkem Wind mit Sturmböen kommen kann. Die Höchsttemperaturen liegen an beiden Tagen bei bis 14 Grad.

Auch der Dienstag wird kaum gemütlicher: Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt mit Regenschauern, die zum Abend hin stärker werden. Die Temperaturen sinken auf nur noch neun bis elf Grad.