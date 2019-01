Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Viele Wolken, viel Regen und teils etwas Schnee: Das Wetter in Hessen wird in den kommenden recht schmuddelig und wieder kälter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Tief "Martin" bringt kältere Luft mit ins Land. Das bringe wieder mehr Schneefall mit sich, vor allem in höheren Lagen, aber auch verbreitet glatte Straßen in der Nacht.

Die Woche beginnt demnach mit vielen Schauern und einem wolkenverhangenen Himmel, im Bergland fällt Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen bei 2 bis 6 Grad. Ähnliche Temperaturen werden laut DWD-Vorhersage am Dienstag erreicht. Dann fallen aber nur leichte Niederschläge, meist als Schnee. Am Mittwoch bleibt es laut DWD stark bewölkt, dazu fällt vereinzelt etwas Schnee. Bei anhaltender Glättegefahr ist in den Nächten Vorsicht auf den Straßen geboten.