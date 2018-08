Nach sonnigem Wochenende kommt der Regen zurück

31. August 2018 16:17 Wetter - Offenbach am Main

Offenbach (dpa/lrs) - Viel Sonne und trockene Tage trotz einiger Wolken - die Wetteraussichten für das Wochenende in Rheinland-Pfalz und Saarland sind sommerlich. Vor allem am Samstag könne mit viel Sonnenschein gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen bleiben mild: Es gebe voraussichtlich Höchstwerte bis 23 Grad.

In der weitgehend wolkenfreien und trockenen Nacht auf Sonntag müsse mit geringer Wahrscheinlichkeit im Bergland mit leichtem Frost in Bodennähe gerechnet werden. Am Sonntag sei es zunächst verbreitet freundlich. Im Laufe des Tages sollen bei maximal 24 Grad mehr Wolken über den Himmel ziehen. Etwas Regen könne es erst ab dem Abend im äußersten Osten Richtung Oberrheingraben und Pfälzerwald geben, erklärte ein DWD-Meteorologe.

Am Montag ist die Regenwahrscheinlichkeit höher. Es müsse mit örtlichen Schauern und teils auch mit Gewittern gerechnet werden, vor allem im Bergland und in der Nordhälfte, wie der Fachmann sagte. Ansonsten bleibt es dem DWD zufolge oft trocken bei milden Maximalwerten von 26 Grad.