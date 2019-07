Nach möglichem Hitzerekord wird Temperaturrückgang erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Der landesweite Hitzerekord seit Beginn der Wetteraufzeichnungen könnte am Donnerstag in Hessen geknackt werden. "Man muss damit rechnen, dass heute der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht wird", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Besonders große Hitze könne es in den Flussniederungen an Rhein und Main geben.

Auch für Freitag rechnet der DWD mit Temperaturen von bis zu 39 Grad - doch dann ist die Extrem-Hitze vorerst überstanden. Denn spätestens in der Nacht zum Samstag ziehen Schauer und Gewitter über Hessen hinweg, die für einen spürbaren Temperaturrückgang sorgen. Am Samstag werden noch 28 bis 32 Grad erreicht, am Sonntag liegen die Temperaturen dann nur noch bei deutlich angenehmeren 24 bis 28 Grad.