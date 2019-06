Nach der Sonne wird es zwischenzeitlich nass

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Das sommerliche Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland macht eine kurze und nasse Pause. Außerdem soll es teils merklich abkühlen.

Am Donnerstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit vielen Wolken und zeitweise schauerartigen Niederschlägen. Gebietsweise könne es auch gewittrigen Regen geben. Der Wind frische bei Gewittern stark böig auf. Dabei soll es mancherorts einen Temperatursturz geben: In der Eifel würden nur noch bis zu 19 Grad erreicht, am wärmsten werde es voraussichtlich in der Vorderpfalz mit bis zu 25 Grad.

In der Nacht auf Freitag ziehen die Schauer und Gewitter laut Prognose in Richtung Osten ab. Am Freitag soll es tagsüber dann wieder freundlicher und verbreitet trocken sein. Die Temperaturen klettern voraussichtlich auf bis zu 24 Grad. Am Wochenende drohen dann erneut vereinzelt Gewitter, vor allem im Süden.