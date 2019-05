Mix aus Sonne und Wolken löst in Hessen Regenwetter ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen schaut die Sonne in den kommenden Tagen wenigstens vorübergehend vorbei. Nach einem regnerischen Samstag bleibe es an den darauffolgenden Tage meist trocken, prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Sowohl am Sonntag als auch am Montag und Dienstag gebe es einen Mix aus Sonne und Wolken. Nur im äußersten Norden könne es am Sonntag noch einzelne Schauer geben, die aber leicht ausfallen. Die Höchstwerte lägen bei 14 bis 16 Grad, am Dienstag auch bei bis zu 17 Grad.

Im Laufe der Woche sollen die Temperaturen langsam weiter steigen, wie aus dem Temperaturtrend des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. Zum nächsten Wochenende kann demnach die 20-Grad-Marke geknackt werden.