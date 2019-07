Mildes Wetter in Hessen zur Wochenmitte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach/Frankfurt (dpa/lhe) - Teils wolkig, teils heiter und mit Temperaturen bis 28 Grad: In Hessen kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zur Mitte der Woche mildes Wetter an. Den DWD-Meteorologen zufolge beginnt der Mittwoch noch landesweit bewölkt, in Nord- und Osthessen könne es teils etwas regnen. Zum Nachmittag hin lockert es dann überall auf bei Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad im Rhein-Main-Gebiet und leichtem Wind. In der Nacht bleibe es trocken bei etwa 14 Grad.

Auch am Donnerstag bleibt es wechselnd bewölkt bei bis zu 29 Grad. Der DWD geht von vereinzelten Schauern und Gewittern aus, teils könne es starke Böen geben. Zum Start ins Wochenende bleibt das Wetter mild, aber nicht immer trocken: Für den Freitag erwarten die Meteorologen in Hessen erneut viele Wolken bei bis zu 28 Grad, aber auch vereinzelte Schauer.