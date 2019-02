Mildere Temperaturen und kaum Niederschlag in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es in der kommenden Woche nach und nach immer milder. Liegen die Temperaturen am Sonntag sowie am Wochenanfang noch bei maximal vier Grad, steigen die Werte bis zum nächsten Wochenende auf um die zehn Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte, kann es bei null bis vier Grad am Sonntag noch einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer geben. Der Montag ist bei ähnlichen Temperaturen zwar bewölkt, aber niederschlagsfrei. Auf bis zu sechs Grad steigen die Werte am Dienstag, an dem es ebenfalls kaum Niederschläge gibt. Im Tagesverlauf kann die Wolkendecke sogar zunehmend aufreißen.

Die milderen Temperaturen machten Ski-Fans in Südhessen am Wochenende bereits kleinere Striche durch die Rechnung. Im Skigebiet Beerfelden im Odenwald war die Piste am Samstag wegen starken Tauwetters nicht befahrbar - nur das Rodeln war möglich, wie der Betreiber im Internet schrieb.

Bessere Karten hatten Skifahrer am anderen Ende Hessens, wo im Skigebiet Willingen 17 Pisten geöffnet waren. Der Betreiber informierte auf seiner Internetseite über "sehr gute Wintersportmöglichkeiten", bei denen es auch weiterhin bleiben werde. Die Schneehöhe liege bei rund 50 Zentimetern plus einer dünnen Lage Neuschnee. Auf der Wasserkuppe lagen am Samstag sogar bis zu 70 Zentimeter Schnee. Auch hier versprach der Betreiber "sehr gute Pistenverhältnisse".