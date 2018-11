Milde Herbsttemperaturen zum Wochenbeginn im Norden

11. November 2018 15:11 Wetter - Offenbach am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Mit Temperaturen um die 14 Grad wird laut Deutschem Wetterdienst auch die kommende Woche ungewöhnlich mild für diese Jahreszeit. Ein kleines Tief zieht demnach am Montag über den Norden und bringt am Vormittag immer wieder kleine Schauer. Auch in der Nacht kann es nass werden. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad.

Am Dienstag gibt es besonders an der Küste immer mal wieder leichte Schauer, bei Temperaturen um die 13 Grad. An der Nordsee und vor allem auf den Inseln kann es immer wieder zu stärkeren Böen kommen.

Am Mittwoch bleibt es fast im gesamten Norden trocken. Lediglich an der Küste kann es zu einzelnen leichten Schauern kommen. Am Trockensten Tag der Woche erreichen die Temperaturen um die 13 Grad.