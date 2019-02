Mild, sonnig und trocken: Frühlingsgefühle in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Das frühlingshafte Wetter in Hessen setzt sich auch am Sonntag und zum Wochenbeginn fort. Mit Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad bleibe es am Sonntag sehr mild, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Bei schwachem Wind aus südlicher Richtung scheint meist die Sonne und es bleibt trocken. In der Nacht zum Montag kann sich örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen plus zwei und minus zwei Grad.

Auch am Montag bleibt es meist sonnig und trocken. Nur vereinzelt schieben sich Wolken vor die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Erst am Dienstag ziehen Wolken über Hessen, zeitweise kann es regnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 8 und 12 Grad. Bereits am Nachmittag sollen die Wolken laut DWD aber wieder auflockern. Dann bleibt es bis zum Abend meist trocken.