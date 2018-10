Kühlere Luft aus dem Norden kommt nach Rheinland-Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Der goldene Oktober verliert mit Beginn der Woche an Glanz: In Rheinland-Pfalz zieht am Montag von Norden her dichtere Bewölkung auf, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Das Hoch "Wolfgang", das für die vergangenen sonnigen Herbsttage verantwortlich war, "beginnt über dem europäischen Kontinent zu schwächeln", erklärten die Meteorologen. Stattdessen bilde sich allmählich eine kräftige nordwestliche Strömung aus, die kühlere Luft aus Island in Richtung Mitteleuropa treibe.

Bei Höchstwerten von 11 bis 15 Grad bleibt es zu Beginn der Woche weitgehend trocken. Erst am Dienstag soll es im Westerwald vereinzelt etwas regnen. Im ganzen Land frischt dann auch der Wind auf. Im Bergland werden starke Böen aus West bis Nordwest erwartet. In den Bergen werden am Montag nur maximal 9 Grad erreicht. In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich auf 2 bis 6 Grad ab. Örtlich kann es auch zu Bodenfrost kommen.